“Artisti in corsia”, il 15 dicembre a Catanzaro la sesta edizione

CATANZARO Taglia il traguardo della VI edizione la manifestazione “Artisti in corsia”, la manifestazione ideata per trasformare in realtà i sogni dei piccoli pazienti del Reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Si torna in scena, infatti, venerdì 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale di Catanzaro per una serata in cui piccoli pazienti e personale sanitario si avvicenderanno sul palco invece che in una corsia ospedaliera per condividere la passione per la musica, il teatro, la danza. La serata della VI edizione vedrà la partecipazione speciale di Gennaro Calabrese, direttamente da “Made in Sud” che con il suo show arricchirà di divertimento questa serata all’insegna dell’arte e della solidarietà. Tutto il ricavato andrà a sostegno di “We Will Make Your Dream Come True”, un progetto che ci consente da ormai 6 anni di realizzare i sogni di tanti piccoli pazienti del “Pugliese-Ciaccio”. L’evento organizzato dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola (nella foto), direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Direttore sostituto del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco “, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e direttore del dipartimento Onco-ematologico, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Danilo Iannello, oltre che del Lions Club International Distretto 108 YA, dell’Unicef Calabria e con il Patrocinio di Unicef nazionale. E anche quest’anno, come nella precedente edizione, la manifestazione conta sul prezioso sostegno dell’Us Catanzaro, e di tanti altri importanti sponsor. “Non si tratta semplicemente di uno spettacolo di beneficenza – ha rimarcato il dottore Raiola -. Ma di una occasione per creare una rete di solidarietà che ha l’obiettivo di portare un po’ di sollievo e di luce alle lunghe e difficili giornate in corsia dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio”, una medicina per lo spirito che li renda più forti nella battaglia contro la malattia. Parliamo, ancora una volta, dell’atto rivoluzionario del donare e del donarsi, oltre che del potere curativo della speranza donata da un sorriso”. I particolari dell’evento saranno resi noti del corso di una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni, ma i biglietti possono già essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Teatro Comunale o sul sito https://teatro.comunalecatanzaro.18tickets.it/film/14848. La segreteria organizzativa dell’evento è dell’agenzia Present&Future.

