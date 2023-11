Legge “De Masi”, assestamento e nomine: fitto ordine del giorno per il Consiglio regionale

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA Come anticipato dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi, il presidente Filippo Mancuso ha convocato per lunedì 27 novembre, alle ore 13.30, la prossima seduta del Consiglio regionale. Al momento sono sei i punti all’ordine del giorno, ma alla fine dovrebbero essere almeno 8, perché nelle prossime ore – si apprende da fonti di Palazzo Campanella – dovrebbero essere inseriti anche la manovra di assestamento del bilancio della Regione per il triennio 2023-25 e la cosiddetta “Legge De Masi”, la proposta di legge regionale, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione, che prevede premialità per gli imprenditori che denunciano la ‘ndrangheta e che è stata ispirata da una forte “lettera aperta” dell’imprenditore De Masi, che da anni vive sotto scorta. Il primo punto all’ordine del giorno è il dibattito sui cambiamenti climatici ed il dissesto idrogeologico. Seguirà l’esame di una serie di proposte di legge. La prima è quella d’iniziativa del consigliere Katia Gentile recante “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), relatore Katia Gentile. Le altre proposte di legge il cui esame è all’ordine del giorno sono la numero 151/12^, d’iniziativa dei consiglieri Filippo Mancuso, Giuseppe Gelardi, Pietro Raso e Pietro Molinaro, recante “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, relatore Pietro Molinaro, e la numero 188/12^, d’iniziativa dei consiglieri Antonio Montuoro, Pietro Raso, Filippo Mancuso e Giacomo Pietro Crinò, recante: ” Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, recante (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)”, relatore Antonio Montuoro. Il Consiglio è chiamato poi ad esaminare due proposte di provvedimento amministrativo: la numero 116/12, d’iniziativa d’ufficio, recante: “Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria (legge regionale 4 agosto 2022, n. 29) e la numero132/12, d’iniziativa d’ufficio, recante: “Nomina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 15 marzo 2023, n. 10)”. (c. a.)

