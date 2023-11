Sicurezza stradale, Cosenza e Crotone in fondo alla classifica

i dati

ROMA Cosenza e Crotone tra le città meno sicure d’Italia per quanto riguarda gli incidenti stradali. Lo afferma il rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, presentato ieri alla Camera dei Deputati. Le due città calabresi si piazzano agli ultimi posti con un rapporto, rispettivamente, di 170 e 169 tra morti e feriti ogni 100 incidenti stradali, precedute dalla sola Foggia con 176. In generale, secondo i dati presentati da Dekra, rispetto al 2022 per il periodo gennaio-giugno sono in diminuzione gli incidenti mortali, sia sulle autostrade (-9,7%), sia su strade urbane (-0,1%) ed extraurbane (-3,3%). Nel 70% dei casi questi avvengono in città e per il 90% sono causati dall’uomo. A tal proposito, secondo Toni Purcaro, executive vicepresident di Dekra group, occorre «puntare sull’innovazione tecnologica in grado di supportare i soggetti coinvolti nella circolazione strada». L’obiettivo è il “Vision Zero”, ovvero il raggiungimento di zero vittime per incidenti stradali entro il 2050.

