Femminicidi, la ricerca: «In Italia nel 2022 sono stati 95. Epilogo di una storia di violenze»

lo studio

Un fenomeno complesso, epilogo di una storia di violenze, che sconvolge una comunità, segnando in modo indelebile la vita di più famiglie. Il femminicidio «lascia bambini orfani, trasmette alle generazioni future un senso di insicurezza. È una tragedia che interroga le coscienze e costringe a ripensare il rapporto uomo donna». Così Antonio Gioiello, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’associazione Mondi Diversi che gestisce a Corigliano Calabro il Centro antiviolenza Fabiana e due case rifugio, presenta i dati della sua ricerca sui femminicidi in Italia tra il 2018 e il 2022. Una ricerca, pubblicata nel libro “Il femminicidio in Italia”, edito da Armando editore, che ricostruisce la trama che unisce le storie delle vittime e pone tra l’altro la necessità di prevedere nell’ordinamento penale il reato di femminicidio. «Non esiste una banca dati ufficiale. – aveva spiegato Gioiello nel corso di un incontro a Reggio Calabria – Noi fra poco verremo inondati dei dati da parte dell’Istat, ma tutti questi dati non sono dati sul femminicidio, ma sono dati sulla uccisione di donne. La mancanza di distinzione tra quello che è un delitto generale e quello che è un femminicidio influisce su tutte le attività di prevenzione e di protezione delle donne».

I dati

Secondo i dati raccolti da Gioiello, i femminicidi in Italia nel 2022 sono stati 95; dato in leggera flessione rispetto a quello del 2021 in cui le vittime di femminicidio sono state 103.

I femminicidi si sono verificati in: Lombardia 12; Lazio 11; Veneto 11; Emilia Romagna 10; Campania 9; Piemonte 8; Sicilia 5; Liguria 5; Toscana 4; Puglia 4; Calabria 4; Marche 4; Trentino Alto Adige 3; Sardegna 2, Abruzzo 2; Friuli 1.

La nazionalità degli autori e delle vittime di femminicidio riguarda soprattutto italiani ed italiane. Gli autori sono stati: italiani l’83%, cittadini dell’unione europea 1%, cittadini extra unione europea 16%. Le vittime sono state italiane il 74%, cittadine dell’unione europea 6%, cittadine extra unione europea 20%.

L’età delle vittime era: 4 nella fascia d’età 18-24 anni; 10 nella fascia 25-34 anni; 15 nella fascia 35-44 anni; 21 nella fascia 45-54 anni; 16 nella fascia 55-64 anni e 29 nella fascia 65+ anni.

L’autore del femminicidio è stato: il marito nel 40% dei casi; il partner nel 12% dei casi; l’ex partner nel 15% dei casi; un familiare nel 26% dei casi; un conoscente nel 7% dei casi.

Il movente del femminicidio è stato così individuato: separazione 37%; maltrattamenti 32%; sfera della sessualità 7%; condizione di malattia 18%; economico 6%.

Gli autori del femminicidio sono stati arrestati nel 64% dei casi; si sono suicidati nel 33%; sono ancora indagati nel 3%.

I minori rimasti orfani della madre vittima di femminicidio sono stati 40. Le altre vittime coinvolte in fatti di femminicidio ed uccise sono state 13.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato.