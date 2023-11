‘Ndrangheta nella Sibaritide, tre indagati tornano in libertà

operazione gentlemen 2

COSENZA Davide Aiello, Daniele Caravetta e Erminio Pezzi tutti coinvolti nell’operazione denominata “Gentlemen 2” (qui la notizia della chiusura delle indagini) tornano in libertà. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro ha coinvolto 26 persone e a disvelato il sistema innescato dalle cosche per trasportare ingenti quantità di droga destinate alle piazze di spaccio della zona. L’attenzione degli investigatori è su due gruppi criminali, uno composto da 12 membri e l’altro da otto. Nell’inchiesta sono infatti finiti uomini di spicco dei clan Abbruzzese e Forastefano. Davide Aiello, 60 anni, (difeso dall’avvocato Mattia Caruso) era sottoposto agli arresti domiciliari e su disposizione della Cassazione torna libero. Stessa sorte per gli altri due indagati: sia il 33enne Daniele Caravetta (difeso dall’avvocato Pasquale di Iacovo) che il 60enne Erminio Pezzi (difeso dagli avvocati Giorgia greco e Gianluca Garritano) tornano in libertà come disposto dal gip. (f.b.)