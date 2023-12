Reggio Calabria, blitz contro un sodalizio criminale dedito ai furti – VIDEO

l’operazione

REGGIO CALABRIA Dalle prime ore del mattino, nella provincia di Reggio Calabria, Cremona e Catanzaro, i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria coadiuvati da quelli territorialmente competenti, stanno eseguendo all’interno di un campo nomadi e presso abitazioni private, diverse ordinanze di misura cautelare in carcere nei confronti di un sodalizio criminale composto da uomini, in prevalenza di etnia rom, di età compresa tra i 21 e i 39 anni. Gli stessi sono ritenuti responsabili di aver commesso furti ai danni di privati e società erogatrici di servizi pubblici locali per il Comune di Reggio Calabria. L’operazione rappresenta l’epilogo di una articolata attività di indagine iniziata nel luglio 2022, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Calabria e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, ha permesso di interrompere una serie di reati. Le indagini sono state avviate per fare luce sul furto di tre camion, una pala meccanica ed un escavatore, per un valore complessivo di 270 mila euro, nella sede della “Castore“. Altri furti ai danni della stessa società erano stati commessi già dal 2019, al punto da indurre gli investigatori ad installare alcune telecamere che hanno documentato la sottrazione dei mezzi edili che è avvenuta in più riprese successivamente.

