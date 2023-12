Il ministro Piantedosi a Bruxelles prima dell’arrivo in Calabria

l’incontro

BRUXELLES Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato questa sera a Bruxelles per partecipare all’importante riunione, pre Consiglio Giustizia e Affari interni, con la commissaria europea Ylva Johansson e i suoi omologhi dei Paesi appartenenti al cosiddetto “Gruppo di Berlino” (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Spagna, Svezia). Come riferisce una nota, Piantedosi ha espresso la sua vicinanza al ministro francese Gerald Darmanin e alla ministra tedesca Nancy Faeser per l’attentato di sabato a Parigi. Al centro del proficuo incontro lo stato d’avanzamento del negoziato sul Patto asilo e migrazione in corso tra Consiglio, Parlamento e Commissione e l’allerta terrorismo a livello europeo. «E’ importante – ha dichiarato Piantedosi – arrivare all’approvazione di un testo condiviso tra le tre istituzioni, questo comporterà un grande esercizio di flessibilità da parte di tutti». Per quanto riguarda l’allerta terrorismo «resta fondamentale il sistema di prevenzione per intercettare possibili minacce e il tempestivo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia a livello europeo». Domani il ministro è atteso in Calabria dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.