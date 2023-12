Statti confermato alla guida di Confagricoltura Calabria, Mancuso: «Un riferimento prezioso»

il commento

CATANZARO «È un’ ottima notizia la riconferma dell’ imprenditore Alberto Statti alla guida di Confagricoltura Calabria. Il progetto di trasformazione sociale e culturale e di potenziamento dei settori trainanti l’ economia, su cui la Regione punta per garantire prospettive di futuro a un’ area del Paese che deve saper meglio coniugare tradizione e modernità, ha nella Confagricoltura regionale un importante alleato. E nel suo Presidente, e nella sua ricca esperienza maturata sul campo e suffragata da lucide capacità di analisi e proposte innovative, un riferimento prezioso». E’ quanto sostiene – in una nota – Filippo Mancuso presidente del consiglio regionale della Calabria. Anche il dg del dipartimento agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo, ha espresso soddisfazione per la rielezioni. «Complimenti al presidente Statti».