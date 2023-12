Reggio, via libera dal Comune per l’acquisizione del 3% di Sorical

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA Il Comune di Reggio Calabria, con la deliberazione di Giunta comunale, ha avviato la procedura di proposta al Consiglio comunale per l’acquisizione gratuita del 3,7136% del capitale sociale della Sorical spa, gestore del servizio idrico integrato dell’unico ambito territoriale della Regione Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, in un’ottica di trasparenza e condivisione delle scelte strategiche dell’Amministrazione comunale, riporta una nota di Palazzo San Giorgio, ha ritenuto di sottoporre la decisione di acquisizione di parte del capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato Sorical spa – ad una fase di consultazione pubblica, consentendo ai portatori di interesse di esprimere le proprie valutazioni. Le proposte potranno essere comunicate entro il 21 dicembre 2023 accendendo alla sezione “iniziative” della piattaforma “IoPartecipo“. «Considerando rilevante la partecipazione consultiva – ha evidenziato Falcomatà – l’impegno dell’Amministrazione è valutare le proposte pervenute e, ove ritenute pertinenti e migliorative, apportare i conseguenti adeguamenti allo schema di proposta per il Consiglio comunale».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato