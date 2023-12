Garante dei diritti dei disabili, Simone e Coppedé: «Bene la nomina, ora incontriamoci»

La dichiarazione

CATANZARO «Prendiamo atto dalla stampa della nomina da parte della Regione Calabria del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità». È quanto affermano, in una nota congiunta, Maurizio Simone e Nunzia Coppedé, rispettivamente presidente regionali di Fand Calabria e Fish Calabria.

«Come Federazioni Regionali Fand Calabria e Fish Calabria – sottolineano – riteniamo importante tale nomina anche se con un anno di ritardo rispetto alla pubblicazione del Bando del novembre 2022. Ciò nonostante, ci preme sottolineare l’importanza dei ruoli e delle competenze che nell’ambito della disabilità spetta, viene riconosciuto e svolto da tutte le parti coinvolte, a partire dalle persone con disabilità attraverso le Associazioni e le Federazioni che li rappresentano, le sole deputate a manifestare gli interessi diffusi delle persone con disabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione ONU del 2006 che attraverso la Legge 18 del 2009 l’Italia ha ratificato rendendo di fatto il testo della Convenzione Legge dello Stato; nonché il ruolo che devono avere le amministrazioni degli enti locali ad ogni livello. In quest’ottica il ruolo e la funzione del Garante deve essere di intervento negli ambiti specifici e soprattutto di supporto e di collaborazione con tutte le parti coinvolte».

«Nell’attesa dell’insediamento e di poter quanto prima avere occasione di incontro e al fine di iniziare una proficua collaborazione – concludono Simone e Coppedé – le federazioni Fand Calabria e FishCalabria augurano al Garante Regionale della tutela dei diritti delle Persone con Disabilità buon lavoro».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato