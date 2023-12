Cambiamento climatico, Guterres: «Siamo quasi fuori tempo massimo»

L’appello

DUBAI «Non possiamo continuare a calciare il barattolo lungo la strada. Siamo fuori strada e quasi fuori tempo» massimo sui cambiamenti climatici. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres dopo essere tornato a Dubai per il vertice sul clima Cop28. «È il momento di dare il massimo per negoziare in buona fede e raccogliere la sfida», ha affermato Guterres , spiegando che i negoziatori dovranno ora concentrarsi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla giustizia climatica. Il segretario generale ha quindi ribadito l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi rispetto all’epoca preindustriale.

«Il nostro pianeta è a pochi minuti dalla mezzanotte per quanto riguarda il limite degli 1,5 gradi. E l’orologio continua a fare tic tac». Ha poi avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres , intervenuto in conferenza stampa in occasione della conferenza sul clima Cop 28. «Siamo in una corsa contro il tempo» per limitare il riscaldamento globale, ha ricordato Guterres . «Abbiamo bisogno di un risultato ambizioso che dimostri un piano decisivo in ambito climatico per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e proteggere coloro che sono in prima linea nella crisi climatica», ha aggiunto. «È tempo di usare la massima ambizione e la massima flessibilità» nella lotta al cambiamento climatico. Ha sostenuto ancora il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres , in occasione della Cop 28. «È tempo di arrivare a dei compromessi per delle soluzioni», ha insistito Guterres , secondo cui la Cop 28 «può dimostrare che il multilateralismo resta la la nostra migliore speranza per affrontare le sfide globali».

