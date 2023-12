Truffa sui fondi rom a Catanzaro, chiesto il rinvio a giudizio per 31 indagati – I NOMI

l’inchiesta

CATANZARO Il pm della Procura della Repubblica di Catanzaro, Stefania Caldarelli, ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte coinvolte nell’inchiesta della Distrettuale antimafia di Catanzaro sulla presunta indebita fruizione da parte di alcuni detenuti – condannati in via definitiva o sottoposti alla messa alla prova – di benefici legati allo svolgimento di attività di pubblica utilità, attraverso la presunta falsa attestazione, a opera del presidente dell’associazione di volontariato “Arte di Parte” Maurizio Caligiuri, di «fittizi rapporti di lavoro in essere o da instaurare, con lo scopo esclusivo e predeterminato di consentire ai beneficiari di eludere fraudolentemente l’esecuzione delle pene e comunque di godere dei benefici dei riti alternativi». Per lo stesso Caligiuri, peraltro, è stato già disposto il giudizio immediato e, il prossimo 19 dicembre, dovrà comparire davanti ai giudici. Le altre 31 persone, invece, dovranno attendere l’udienza fissata per il prossimo 15 febbraio 2024 in aula bunker a Catanzaro.

Le accuse

L’associazione guidata da Caligiuri, attiva per moltissimi anni nei progetti di integrazione della comunità rom, avrebbe registrato «spese mai sostenute o solo in parte, corsi fantasma e addirittura associazioni create ad hoc», truffando poco più di 130mila euro di fondi pubblici destinati alla scolarizzazione dei giovani rom che vivono a Catanzaro

I nomi:

BERLINGIERI Massimo (cl. ’77); PASSALACQUA Daniele (cl. ’90); BERLINGIERI Marcello (cl. ’81); CRITELLI Alessandro (cl. ’77); CALIGIURI Raffaele (cl. ’83); TAVERNA Francesca (cl. ’83); BERLINGIERE Damiano (cl. ’77); BERLINGIERE Cosimo (cl. ’91); BERLINGIERI Gianluca (cl. ’78); BERLINGIERI Luciano (c. ’87); BEVILACQUA Cosimo (cl. ’98); BEVILACQUA Alessandro (cl. ’79); BEVILACQUA Fiore (cl. ’72); BEVILACQUA Massimo (cl. ’92); BEVILACQUA Marco (cl. ’88); BEVILACQUA Massimo (cl. ’77); GARCEA Antonio (cl. ’90); MANETTA Nicola (cl. ’87); PASSALACQUA Cosimo (cl. ’90); PASSALACQUA Donato (cl. ’69); PASSALACQUA Giovanni (cl. ’79); PASSALACQUA Giovanni (cl. ’68); PASSALACQUA Marco (cl. ’96); PASSALACQUA Romina (cl. ’75); PIRRONCELLO Gianluca (cl. ’87); THEODOROPOULUS Theodoros (cl. ’87); VECCELOQUE PERELOQUE Cosimo (cl. ’71); VERNI Carlo (cl. ’68); VOCI Daniela (cl. ’78); BEVILACQUA Francosimone (cl. ’81); PASSALACQUA Francesco Kevin (cl. ’95).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato