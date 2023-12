Reggio Calabria, aria di crisi per Falcomatà e il Pd: «Sulla nuova giunta incertezza e instabilità»

la situazione

REGGIO CALABRIA «L’attuale discussione, aperta dal sindaco, in ordine alla composizione della Giunta Comunale, si sta sviluppando viziata da una partenza improvvida, generando così una condizione di incertezza e di instabilità che non consente ai rappresentanti istituzionali dei partiti (consiglieri e assessori comunali) di svolgere con la dovuta determinazione il loro ruolo all’interno di una coalizione che vorremmo solida e unita attorno alla figura del Sindaco, così come è stato sin’ora in questi lunghi 9 anni di difficile e complesso percorso amministrativo». Parole che pesano come un macigno messe nero su bianco in una nota del capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Reggio Calabria, Giuseppe Sera, e che arrivano proprio poco prima della seduta del Consiglio, non lasciando spazio a interpretazioni. Seduta al quale il Pd non si è presentato innescando una forte reazione da parte dell’opposizione. E’ crisi per il sindaco Giuseppe Falcomatà a causa dello stallo nelle trattative per la formazione della nuova Giunta, dopo il ritorno a seguito dell’assoluzione nell’ambito del processo “Miramare”. A pesare sarebbero le forti differenze di vedute interne: nel corso dell’ultima interpartitica lo stesso Pd si è diviso con una parte, maggioritaria, che vuole prioritariamente la conferma degli uscenti, e il segretario provinciale Antonio Morabito attestato sulla linea di Falcomatà con l’azzeramento totale dell’attuale Giunta, ma rimasto in minoranza nei rapporti interni.

La richiesta: «Necessaria chiarezza e che la coalizione si riunisca nel più breve tempo possibile»

Una situazione, insomma, che determinerebbe quello che il capogruppo Sera definisce una «una condizione di incertezza e di instabilità», sottolineando la necessità di «chiarezza su quale programma netto si vuole lavorare in questi pochi mesi di fine legislatura e che la coalizione si riunisca nel più breve tempo possibile, per poter nuovamente offrire al Sindaco una maggioranza solida e forte». «Ribadiamo con orgoglio – si legge nella nota del Pd – il percorso politico sin qui svolto attraverso una classe dirigente che, sostenendo la candidatura del Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha inteso assumersi la responsabilità di governare un Comune in condizioni economico finanziarie ed amministrative davvero drammatiche. Se l’amministrazione comunale e la città di Reggio Calabria possono oggi programmare con fiducia e speranza la futura attività politica ed amministrativa, ciò è grazie al servizio svolto dai nostri assessori, dai consiglieri comunali e, certamente, dal sindaco. Da qui bisogna ripartire dando risposte alla città con autorevolezza e con la politica, evitando di scadere in personalismi e rancori che non servono alla città. Chiediamo che ci sia chiarezza su quale programma netto si vuole lavorare in questi pochi mesi di fine legislatura e che la coalizione si riunisca nel più breve tempo possibile, per poter nuovamente offrire al Sindaco una maggioranza solida e forte che consenta di portare a compimento nel migliore dei modi il mandato elettorale, con la consapevolezza che soltanto attraverso “un gioco di squadra“, vero e non solo annunciato, tale obiettivo potrà essere realizzato». (m.r.)

