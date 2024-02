QUARTA PARETE | Sanremo, da Ghali e Geolier alle periferie calabresi che non emergono – VIDEO

l’approfondimento

LAMEZIA TERME La “Quarta Parete” ancora al Teatro Ariston. La rubrica settimanale in onda oggi alle 14.40 su L’altro Corriere Tv e curata da Paride Leporace è dedicata ancora al Festival e al dopo-Festival, puntando l’attenzione su due protagonisti, Ghali e Geolier, due rapper, uno del Nord e uno del Sud. «Ghali – dice Leporace – ha parlato di guerra, ha parlato di periferia, ha dato visibilità alla periferia. Diversi militanti in queste ore sono andati a protestare contro le censure della Rai nei suoi confronti, ricordiamo quello che è successo a Domenica in. Mara Venier in un’intervista al Corriere della Sera dice che sono notti che piange perché non voleva censurare nessuno. Ebbene, ci sono sembrate le lacrime di una zia coccodrilla». Quanto a Geolier, «è interessante – sostiene Leporace – l’analisi di questa periferia napoletana, di questo artista che riesce ad esprimersi provocando delle intense passioni e anche riflessioni su quello che è la condizione italiana». Quindi, l’interrogativo di Leporace: «Perché nelle periferie calabresi non nasce un Ghali o un Geolier? Troppo lontani dai centri di produzione oppure le nostre periferie non alimentano una rivolta artistica di questi grandi risultati?».

