emergenza lavoro

ROMA «Tis: stanotte alle 3:13 è stato approvato un mio emendamento che rappresenta una pietra miliare per la categoria. Con l’approvazione si dà, esclusivamente ai Comuni della Calabria, la possibilità di assumere in deroga ai limiti assunzionali vigenti, con contratti a tempo determinato, part-time e della durata di 18 mesi». Lo rende noto su facebook il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro. «Parliamo – aggiunge Cannizzaro – di posizioni completamente riservate ai 4mila tirocinanti di inclusione sociale. E’ la prima volta nella storia. Un risultato targato Forza Italia, raggiunto in sintonia con il presidente della Regione Roberto Occhiuto. È stato istituito un fondo: lo Stato mette a disposizione 5 milioni di euro, che sappiamo non essere del tutto sufficienti. Ma – aggiunge Cannizzaro – si sta già lavorando al reperimento di ulteriori fondi per rimpinguare il capitolo esistente».

Straface: «Risultato fondamentale»

«Per la prima volta nella storia saranno previste procedure di regolarizzazione contrattuale per i Tirocinanti di Inclusione Sociale calabresi che, grazie ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato dalla Camera dei Deputati e sottoscritto dal Deputato e Coordinatore regionale di Forza Italia On. Francesco Cannizzaro e dal Deputato On. Giovanni Arruzzolo, saranno prioritariamente ammessi alle selezioni negli Enti in cui prestano servizio con la possibilità di poter essere assunti con regolari contratti part time della durata di 18 mesi». Commenta così l’emendamento la consigliera regionale e presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative Pasqualina Straface. «Per questo importante provvedimento – continua – lo Stato ha istituito un fondo con dotazione di cinque milioni di euro che saranno incrementati con ulteriori risorse. Un risultato fondamentale per una categoria di lavoratori mai riconosciuti tali che da anni sostengono il funzionamento della pubblica amministrazione con la propria opera ma che non si sono mai visti riconoscere alcun diritto. L’impegno di Forza Italia, che già in Regione Calabria grazie all’attività del Presidente Roberto Occhiuto ha avviato un grande piano di riforma del lavoro che prevede la stabilizzazione del precariato storico calabrese, continua ad essere costantemente rivolto al bene comune e alla tutela degli interessi dei cittadini. Mentre per una certa parte politica i tirocinanti calabresi tornano utili solo per i proclami da campagna elettorale grazie a Forza Italia finalmente 4mila donne e uomini avranno la possibilità di ottenere un contratto di lavoro con tutte le tutele e i diritti che in questi anni non sono stati loro riconosciuti». (c.a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato