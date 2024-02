Nuova programmazione Ryanair in Calabria, le reazioni

Il piano

CATANZARO «La Calabria è sempre più vicina all’Europa grazie all’apertura di otto nuove rotte di Ryanair da e verso l’Aeroporto di Reggio Calabria. Il nostro lavoro non si ferma a solo a questo. Rappresenta una priorità anche ciò che stiamo progettando in termini di interventi sulle infrastrutture, sull’ammodernamento del parco mezzi di trasporto e all’integrazione intermodale ferro/gomma. L’obiettivo è garantire che la Calabria sia veramente accessibile e raggiungibile, poiché merita di colmare il gap che ha fatto da freno e dare la possibilità a chiunque di poter scoprire e vivere la regione al meglio». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine, questa mattina a Reggio Calabria, a margine della presentazione delle nuove destinazioni aeree che collegheranno la Calabria dal primo aprile prossimo. «Proseguiamo in collaborazione con il Mit – ha poi aggiunto la Staine – perché si creino le condizioni ideali per sviluppo, ricchezza, lavoro e accessibilità, attraverso investimenti importanti che abbiano una ricaduta reale sui territori».

Crinò: «Grande lavoro di Occhiuto»

«L’ufficializzazione delle nuove rotte Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti” è un grande traguardo non solo per la città, ma per tutta la Calabria». Lo afferma in una nota Giacomo Crinò, capogruppo di Forza Azzurri nel Consiglio della Regione Calabria. «Cinque destinazioni internazionali e tre nazionali regaleranno scenari turistici nuovi alla regione. Da aprile si avrà un collegamento diretto con Torino, Venezia e Bologna e con le capitali di Germania e Albania e importanti città di Spagna, Francia e Inghilterra. Un’opportunità resa possibile grazie all’impegno del presidente Roberto Occhiuto che fin da subito ha compreso quanto fosse importante che tutto questo si realizzasse, puntando ad un obiettivo concreto per rendere l’aeroporto reggino nuovamente al centro del flusso turistico regionale, nazionale e ora anche internazionale. Grazie alla nuova base a Reggio Calabria della compagnia aerea Ryanair si stima verranno creati fino a 200 nuovi posti di lavoro, con un investimento in nuovi aeromobili di 100 milioni di dollari. Tra gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone in totale saranno 30 le rotte con un traffico che crescerà di oltre il 20% fino ad arrivare ad 1,3 milioni di passeggeri per i prossimo mesi del 2024. Una strategia di crescita nel lungo periodo che porterà la Calabria a attestarsi come destinazione turistica leader in Europa».

Tripodi: «Risultato straordinario»

«La programmazione estiva di Ryanair per la Calabria, con 30 rotte totali e 100 milioni complessivi di investimenti, è un risultato straordinario del presidente Roberto Occhiuto che in soli due anni dal suo insediamento è riuscito a consolidare e a rilanciare il sistema aeroportuale regionale che sembrava sull’orlo del collasso. Per la prima volta nella storia regionale c’è una strategia del turismo fatta di atti concreti e non di chiacchiere come nel passato. I nuovi collegamenti produrranno un’espansione reale delle presenze di visitatori e certamente una crescita economica per i nostri territori. Questa, come altre azioni messe in campo dall’attuale governo regionale, è la dimostrazione che la Calabria è governabile e può guardare al futuro in una chiave finalmente di ottimismo». Lo afferma in una nota Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri.

Straface: «La Calabria non più ai margini dell’Europa»

«Le nuove rotte di Ryanair previste dagli aeroporti calabresi annunciate oggi in conferenza stampa dal Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e dal Ceo di Ryanair DAC Eddie Wilson rappresentano un risultato storico per la mobilità calabrese, che finalmente si aggancia alle grandi rotte europee proiettando la nostra regione a pieno titolo nel circuito dei flussi turistici internazionali. Si tratta di un risultato importantissimo, frutto della nuova autorevolezza che il Presidente Occhiuto ha dato alla Calabria ridisegnandola come regione non più ai margini dell’Europa ma che diventa sempre più destinazione ricercata capace di aprirsi al turismo internazionale. Per la prima volta infatti si sta investendo in maniera determinante sugli aeroporti calabresi e questo ci porterà in un futuro prossimo a raddoppiare il traffico aereo nella nostra regione. Grazie a questa nuova narrazione dal prossimo mese di aprile gli aeroporti calabresi avranno sei nuove rotte internazionali e quattro nazionali dell’operatore Ryanair, che ha deciso di investire centinaia di milioni di euro scommettendo sull’attrattività e sulle bellezze della Calabria contribuendo così a rafforzare il posizionamento della regione nel panorama turistico mondiale». Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

Varì: «Il nostro volto migliore»

«Una nuova base a Reggio e il conseguente rafforzamento della presenza in Calabria di Ryanair è una notizia davvero significativa per l’economia calabrese. Se a ciò si aggiunge che il ceo Essie Wilson ha dichiarato che le nuove dieci rotte, che si aggiungono alle venti già presenti negli scali calabresi, rappresentano solo l’inizio di una maggiore presenza della low cost in Calabria, non posso che esprimere piena soddisfazione». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, dopo la presentazione delle nuove rotte che la compagnia aerea Ryanair attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024. «La rafforzata operatività è importante non solo e non tanto per i posti di lavoro che genererà direttamente, ma soprattutto perché le nuove tratte porteranno in Calabria, già nel 2024, oltre un milione di passeggeri in più, cifra destinata a crescere di molto nei prossimi anni. Nuovi visitatori, quindi, e nuovi possibili investitori. La Calabria sta crescendo perché sta mostrando al mondo il suo volto migliore, la sua bellezza, il patrimonio paesaggistico e culturale che possiede, le diverse opportunità che offre. E da qui a poco la straordinaria accoglienza che questa terra sa offrire sarà percepita dai visitatori sin dal loro atterraggio e ingresso negli scali, grazie all’opera di riqualificazione che la giunta guidata dal Presidente Occhiuto ha avviato, con un investimento di oltre 200 mln di euro».

Caputo: «Sempre più collegati»

«La Calabria sempre più collegata con il resto d’Europa. È da evidenziare il grande interesse che sta suscitando la nostra regione dal punto di vista turistico, partendo dalle compagnie aeree. Un plauso al buon lavoro del nostro Presidente Occhiuto che ha saputo fare sintesi con la Compagnia Ryanair leader low cost sul mercato internazionale portandoli in maniera concreta ad investire sui nostri aeroporti». A sostenerlo è Pierluigi Caputo vice presidente del Consiglio Regionale della Calabria. «Da oggi – ha proseguito Caputo – gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone potranno contare nella stagione estiva su nuovi collegamenti diretti sia nazionali sia internazionali. Destinazioni già presenti e nuove tratte. Voli aerei che permetteranno ai Calabresi una diversa e fluida mobilità. Inoltre, itinerari che permetteranno a tanti cittadini Europei e non, di raggiungere le nostre spiagge e centri urbani di grande interesse culturale e artistico. Una finestra importantissima che sia apre sull’Europa, una nuova opportunità sotto diversi punti di vista, penso immediatamente come leva occupazionale per tanti giovani negli aeroporti, strutture alberghiere e servizi turistici, una nuova vetrina per la nostra Regione. Dati alla mano, come spiegato dal Presidente Occhiuto: il traffico aereo nella nostra Regione nel 2023 è stato di circa 3,3 milioni di passeggeri. Nel 2024 puntiamo a 4 milioni. L’obiettivo è quello di avere in Calabria entro qualche anno 6 milioni di passeggeri: raddoppiando di fatto il dato del 2023. Una nuova sfida per il rilancio della Calabria e del suo territorio».

Princi: «Pagina storica anche per Reggio»

«Una pagina storica per Reggio e per la Calabria tutta. Fino a pochi mesi fa nessuno ci credeva, eppure il presidente Occhiuto aveva garantito che avrebbe portato Ryanair anche a Reggio. Così è stato. Oggi, infatti, il presidente Roberto Occhiuto e il Ceo della compagnia irlandese DAC, Eddie Wilson, hanno presentato nella città dei Bronzi le nuove rotte che saranno attivate in Calabria dalla prossima estate negli aeroporti calabresi». È quanto ha dichiarato la vice presidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, dopo la presentazione delle nuove rotte che la compagnia aerea Ryanair attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024. «Dopo tantissimi anni bui, il Tito Minniti di Reggio Calabria riprende il volo grazie al nostro presidente Occhiuto che, con tenacia e determinazione, sostenuto dalla grande stima e credibilità di cui gode su scala nazionale e internazionale, è riuscito a raggiungere questo importante traguardo che rappresenterà un volano di crescita e sviluppo per la Calabria tutta. Un investimento importante, che si aggiunge ai 25 milioni di euro per il Tito Minniti stanziati nella legge di bilancio grazie all’emendamento Cannizzaro, che consentirà, finalmente, di rendere l’aeroporto dello Stretto moderno e funzionale. Il lancio della nuova base Ryanair a Reggio creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro, oltre 1.200 nella Regione. Per l’estate 2024 saranno 30 le rotte, in totale: 8 a Reggio, 18 a Lamezia, 4 a Crotone con la previsione di 1,3 milioni di passeggeri. Un record per la Calabria. Tutto ciò sarà un forte impulso anche per il turismo scolastico e per l’economia della Regione. Una spinta concreta per scongiurare la fuga di cervelli e per invogliare i nostri giovani a ritornare e a riappropriarsi della loro terra. La strada intrapresa è quella giusta grazie alla visione del presidente Occhiuto indirizzata a ridare alla Calabria la credibilità che si merita».

Comito: «Tanti passi in avanti»

«La programmazione estiva della Ryanair da e per la Calabria è la dimostrazione di quanti passi in avanti abbia compiuto la nostra regione grazie al grande lavoro messo in campo dal presidente Roberto Occhiuto che con assoluta determinazione e in un arco di tempo molto ristretto ha posto le basi per un rilancio del sistema aeroportuale, un protagonismo della Calabria sui mercati turistici e un netto miglioramento della condizione di marginalità logistica vissuta dai calabresi». Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria. «Ryanair ha pianificato per la prossima estate in Calabria 10 nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi. In totale saranno dunque 30 i collegamenti nei tre scali regionali, insieme a un investimento complessivo di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili. Si tratta di un’importante espansione che metterà finalmente la nostra regione nelle condizioni di diventare una delle destinazioni leader in Europa. Nei prossimi anni la Calabria non solo potrà così incrementare notevolmente le presenze dei visitatori ma godrà certamente di un’importante crescita economica. Inoltre, in questa giornata felice per la nostra terra sento il dovere di affermare che dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, noi della grande comunità di Forza Italia abbiamo vissuto inizialmente un periodo di smarrimento a cui però è subentrata prontamente una nuova fase di maggiore responsabilità, anche per tutelare il patrimonio politico del partito e arricchirlo. Ritengo che ciò stia avvenendo con i fatti, attraverso il buongoverno, come dimostra l’azione messa in campo in Calabria dal presidente della Regione Occhiuto, e da tanti altri amministratori ed esponenti di Governo azzurri. Un’opera che sono certo farà da bussola ancora a tanti centristi ed europeisti e a quella parte di Paese che si ritiene moderata».