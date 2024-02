Autonomia differenziata, De Luca con i sindaci sotto il ministero degli Affari europei

la protesta

ROMA Passando per via del Corso, gli amministratori pubblici della Campania in protesta a Roma, guidati dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, hanno raggiunto in corteo la sede del ministero per la Coesione territoriale, a largo Chigi. Qui i sindaci sono in attesa di essere ricevuti in delegazione nonostante l’assenza del ministro Raffaele Fitto, impegnato in Calabria insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni per la firma dell’accordo sul Fondo di sviluppo e coesione con la Regione guidata da Roberto Occhiuto. Dopo la manifestazione in piazza Santi Apostoli, un gruppo di partecipanti, capitanato dal governatore, si è spostato in Largo Chigi, per chiedere un incontro al Ministero per gli Affari europei e le politiche di coesione.