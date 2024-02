L’Orchestra Filarmonica di Calabria emoziona con la magia delle note di Ennio Morricone – VIDEO

l’evento

CATANZARO L’omaggio è di quelli intensi, la musica è nota non foss’altro perché i brani sono celebri, colonne sonore di film rimasti nella storia del cinema mondiale. A scriverle uno dei massimi geni musicali italiani, quell’Ennio Morricone capace con la musica di imprimere nella mente la storia e le scene dei film. Una musica talmente emozionante che in molti casi rimane dopo e ben oltre il racconto visivo. Morricone è stato celebrato nello scenario del Politeama di Catanzaro, stipato in ogni posto, per una serata che ha rinsaldato il legame tra la città capoluogo di regione e l’indimenticato maestro e cittadino onorario. Quella di ieri sera era l’apertura della rassegna Musica & Cinema con l’Orchestra filarmonica della Calabria, guidata dal Maestro Filippo Arlia, che ha offerto un viaggio tra alcune delle pagine musicali più belle che il Premio Oscar ha scritto per il cinema. Dalla trilogia del dollaro a Nuovo Cinema Paradiso, da C’era una volta in America a Mission, il percorso di “Love Theme” si è snodato tra note, racconti e aneddoti sulla figura di Morricone e sul suo rapporto con Catanzaro e il palcoscenico del Politeama calcato per ben tre volte, tra il 2007 e il 2011, dal grande compositore e direttore d’orchestra. Ad affiancare i musicisti, anche le voci del Coro lirico siciliano, guidato da Francesco Costa, il soprano Maria Francesca Mazzara e il tenore Alberto Munafò Siragusa che hanno donato un trascinante impatto sonoro ed emotivo alla serata. Una produzione che aveva debuttato al Festival Lirico dei Teatri di Pietra, nei mesi scorsi, al Teatro Greco di Taormina e a Siracusa. La proposta artistica della serata, che ha ribadito la collaborazione tra il Conservatorio Chaikovsky,la Fondazione Politeama ed il Comune di Catanzaro, è stata suggellata anche da un importante impegno istituzionale e cioè l’attivazione di due borse di studio intitolate alla memoria di Ennio Morricone che saranno conferite a talenti calabresi in condizioni di difficoltà. Una scelta che ha ricevuto anche il plauso della famiglia Morricone attraverso una lettera firmata da uno dei figli del maestro, Giovanni, ed indirizzata al primo cittadino di Catanzaro, Nicola Fiorita. Nei prossimi mesi, questo l’altro importante annuncio, il Politeama tornerà ad ospitare una nuova stagione sinfonica a cura dell’Orchestra filarmonica della Calabria e del Conservatorio Tchaikovsky che si è insediato stabilmente nel Palazzo Stella di Catanzaro.

