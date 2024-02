Il Parma non si ferma, a Bari la cura Iachini funziona

il punto sulla serie b

ROMA Il Parma non si ferma. Terza vittoria di fila in campionato per la capolista della Serie B, che supera 3-2 il Pisa nel match della 25/a giornata e sale a +8 sulla Cremonese seconda in classifica. Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato da Benedyczak e Valoti, nella ripresa la partita si accende nei dieci minuti finali: Man trova il 2-1 al 36′, Canestrelli firma il pareggio in pieno recupero, al 47′, ma tre minuti più tardi Del Prato regala tre punti pesantissimi ai padroni di casa nella corsa promozione. Nelle altre gare del pomeriggio nessun pareggio. Nella lotta salvezza successi pesanti per Spezia contro Cittadella e per la Ternana contro la Reggiana. Il Cosenza passa 3-1 a Lecco trascinato dalla doppietta di Tutino e dalla rete di Frabotta e si avvicina alla zona playoff, che aggancia invece il Bari grazie alla vittoria (1-0) di misura sulla FeralpiSalò, punita dal rigore di Sibilli al 33′ del secondo tempo. Beppe Iachini coglie così il secondo successo su due da quando si è seduto sulla panchina dei pugliesi.

Colpo del Palermo nei match delle 16.15 della 25esima giornata del campionato di Serie B. I rosanero stendono il Como 3-0 e si portano a -1 dalla Cremonese seconda. Le reti dei siciliani portano le firme di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. In zona playoff mezzo passo falso del Catanzaro che viene fermato in casa 2-2 dal Sudtirol. Ospiti in vantaggio con Kurtic, il Catanzaro la ribalta con Brighenti e Matias Antonini, il 2-2 porta la firma di Pecorino. Finisce 1-1 tra Sampdoria e Brescia. Squadra di Pirlo avanti con Kasami, al 94′ Adorni salva le “Rondinelle”. Oggi il posticipo Venezia-Modena.

Risultati 25esima giornata

Ascoli-Cremonese 0-0

Bari-Feralpisalò 1-0

Lecco-Cosenza 1-3

Parma-Pisa 3-2

Reggiana-Ternana 0-2

Spezia-Cittadella 4-2

Catanzaro-Sudtirol 2-2

Palermo-Como 3-0

Sampdoria-Brescia 1-1

Venezia-Modena oggi

La classifica

Parma 54

Cremonese 46

Palermo 45

Como 45

Venezia 44

Catanzaro 39

Cittadella 36

Brescia 33

Bari 33

Modena 33

Cosenza 32

Pisa 30

Reggiana 30

Sudtirol 28

Sampdoria* 28

Ternana 25

Spezia 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20

* Sampdoria penalizzata di due punti.

Classifica marcatori

12 RETI: Tutino (3 rig) (Cosenza); Coda (2 rig) (Cremonese); Casiraghi (5 rig) (Sudtirol). 11 RETI: Pohjanpalo (3 rig) (Venezia). 10 RETI: Mendes (3 rig) (Ascoli); Man (2 rig) (Parma). 9 RETI: Sibilli (3 rig) (Bari); Cutrone (Como); Brunori (2 rig) (Palermo). 8 RETI: Benedyczak (5 rig) (Parma); Valoti (3 rig) (Pisa). 7 RETI: Biasci, Iemmello (Catanzaro); Pandolfi (Cittadella); Segre (Palermo); Raimondo (Ternana); Gytkjaer (1 rig) (Venezia). 6 RETI: Borrelli (1 rig), Moncini (2 rig) (Brescia); Vandeputte (1 rig) (Catanzaro); Buso, Novakovich (Lecco); Bernabè (Parma). 5 RETI: Gabrielloni (Como); Girma (Reggiana); Gondo (Reggina); Borini (3 rig), Se.Esposito (Sampdoria); Verde (2 rig) (Spezia); Busio, Pierini (Venezia). 4 RETI: Nasti (Bari); Bjarnason (Brescia); Sounas (Catanzaro); Pittarello, Vita (Cittadella); Verdi (3 rig) (Como); Butic, Compagnon (Feralpisalò); Palumbo (3 rig) (Modena); Di Francesco, Soleri, Stulac (Palermo); Antiste (Reggiana); Depaoli (Sampdoria); Moro (1 rig) (Spezia); Odogwu, Pecorino (Sudtirol); Casasola, Distefano (Ternana).

