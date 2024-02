Cosenza pronta a festeggiare i 110 anni di vita rossoblù. Il programma di venerdì 23 febbraio

l’anniversario

COSENZA Sarà una giornata di festa quella di venerdì 23 febbraio. Lo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza è pronto, infatti, ad ospitare i 110 anni di storia rossoblù. Lo farà proprio nel giorno in cui il Cosenza affronterà la Sampdoria di Andrea Pirlo, nell’anticipo serale della 26esima giornata del campionato di serie B. Per Eugenio Guarascio sarà la seconda festa da presidente dopo quella del centenario del 23 febbraio 2014, quando il Cosenza militava in quarta serie. Quel giorno, di fronte a oltre 15 mila spettatori, i ragazzi di Roberto Cappellacci sconfissero l’Aversa Normanna. In campo, a partecipare al lungo programma dei festeggiamenti, c’era anche Gigi Marulla (scomparso poi un anno dopo), che in maglia rossoblù e jeans calciò simbolicamente i 9 rigori che gli mancano per raggiungere quota 100 gol con la squadra di cui è stato capitano e mito assoluto. Alla fine di quella stagione il club silano venne ammesso nella nuova Lega Pro. Da allora, il Cosenza di strada ne ha percorsa tanta. Dalla promozione in B del 2018, per certi versi inattesa, fino alle salvezze e ai ripescaggi miracolosi e a questa annata che pare essere meno accidentata rispetto alle precedenti.

La festa di venerdì. Cancelli aperti dalle 18

Come dieci anni, anche venerdì 23 febbraio si preannuncia una giornata di festa al “San Vito-Marulla”, anche se la tribuna B non è ancora indisponibile. Il Cosenza calcio ha annunciato un pre-partita ricco di iniziative. A partire dalle 18.30 (per questa ragione la tifoseria è invitata a raggiungere in anticipo gli spalti, cancelli aperti dalle 18), «musica, luci e colori – riporta una nota – accompagneranno i sostenitori del Lupi in un emozionante viaggio rossoblù che farà da imperdibile intro al big match di giornata con la Sampdoria. Non mancheranno ospiti di spicco e belle sorprese che saranno svelate successivamente. Il significato della prestigiosa ricorrenza vuole essere valorizzato e condiviso con l’intero territorio, le istituzioni, le associazioni e i giovani. Per questo sono state invitate ufficialmente le scuole e le scuole calcio della provincia. Per un “Marulla” che vuole accendersi sempre più di passione – conclude il Cosenza calcio –, omaggiare una storia gloriosa e spingere la squadra a proseguire l’ottimo periodo». (fra.vel.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato