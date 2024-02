Fi, Tajani: «Nessun uomo solo al comando ma una grande squadra»

FORZA ITALIA VERSO IL CONGRESSO

ROMA “Noi siamo convinti che, per come stanno andando le cose, possiamo raggiungere e superare quota 10%. Superiamo il 10%, ci poniamo l’obiettivo di avere il 20% alle elezioni politiche”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per presentare il congresso nazionale del partito che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio. “Siamo in una fase nuova, Forza Italia – ha aggiunto Tajani – è una forza radicata sul territorio. E’ un congresso, il nostro, che prepara il domani. Presenteremo anche la nuova tessera di Forza Italia. Presiederanno il congresso nazionale i tre presidenti dei gruppi alla Camera, al Senato ed al Parlamento europeo, Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Fulvio Martusciello, per dare un segno di riconoscenza ai nostri gruppi parlamentari che hanno svolto in questa fase un’azione fondamentale per la tenuta del nostro movimento politico”. “Tutti speravano, o temevano, o dicevano – ha proseguito Tajani – che Forza Italia non avrebbe superato il momento più difficile della sua storia: invece, Silvio Berlusconi è stato così abile a costruire il futuro di Forza Italia“. E ancora: “Noi siamo il Ppe in Italia e per noi è fondamentale questa appartenenza, il congresso sarà aperto dal leader del Ppe Manfred Weber, e sabato interverranno la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, ed il segretario dell’Internazionale democratica di centro, Antonio Lopez“. Tajani ha poi spiegato che “Marta Fascina è deputata di Forza Italia, non so se verrà perché come sapete non è stata bene ma se vorrà venire è ovviamente la benvenuta. Non è prevista la partecipazione dei figli di Berlusconi che però ci seguono e ci sostengono. Ma fanno un altro mestiere, sono imprenditori. Ma ritengo che in qualche modo si faranno vivi”.

Quattro vicesegretari con gli stessi poteri

Il tema dei rapporti nel centrodestra: “Noi – ha proseguito Tajani – siamo diversi da Lega e FdI, ma non facciamo la corsa contro nessuno, vogliamo dare anche un punto di riferimento al partito dell’astensione, serve una forza che dia a questo Paese una garanzia di solidità. Non c’è concorrenza nel centrodestra ma noi vogliamo occupare lo spazio che c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Infine Tajani, che ha naturalmente confermato la sua candidatura a segretario nazionale (“poi vedremo se ci saranno altri candidati”, ha sostenuto), ha specificato: “E’ il terzo congresso che noi svolgiamo, sarà il congresso che dovrà eleggere il segretario nazionale, 6 membri della segreteria, 20 componenti del consiglio nazionale e 4 vicesegretari. Vicesegretari che avranno tutti gli stessi poteri, saranno tutti uguali indipendentemente dai voti che prenderanno. Il segretario che sarà eletto al congresso non sarà un uomo solo al comando. Ci sarà una squadra, c’è una classe dirigente di alto livello”. I termini per la candidatura a segretario e a vicesegretario scadono domani alle 15: a candidarsi alla carica di vicesegretario nazionale di Forza Italia anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha ufficializzato la sua discesa in campo ieri.

