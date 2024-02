Nuova Agenzia per le aree industriali, la maggioranza stringe i tempi per il via libera

i nodi della politica

REGGIO CALABRIA La maggioranza di centrodestra stringe i tempi per varare la nuova Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali e l’attrazione degli investimenti. La proposta di legge della Giunta che istituisce l’Agenzia mandando in soffitta la fallimentare l’esperienza del Corap è stata approvata oggi nella prima Commissione del Consiglio regionale e dunque va dritta all’approvazione dell’aula, nella prima seduta utile, sicuramente entro l’8 marzo. Nessun particolare intoppo oggi in “Prima”, che all’ordine del giorno aveva l’esame abbinato della proposta di legge della Giunta e della proposta di legge del democrat Raffaele Mammoliti, quest’ultima peraltro di fatto accantonata essendosi posto il testo della Giunta come quello base, e le audizioni dei sindacati.

Il dibattito in Commissione

Lo stesso Mammoliti aveva fatto pervenire alla Commissione una nota di richiesta di un rinvio dell’esame del punto e di un rinvio del termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, «considerato che dalle audizioni potrebbero scaturire spunti da recepire», ma la presidente della Prima, Luciana De Francesco (FdI) ha rassicurato sul fatto che «eventuali proposte migliorative che dovessero scaturire dalle audizioni saranno recepite attraverso la presentazione di emendamenti in aula». Quindi, l’intervento di Francesco De Nisi di Azione che ha sottolineato come «le ragioni di urgenza di approvazione della proposta di legge in discussione sono esclusivamente legate all’opportunità di non perdere importanti finanziamenti, e ha proposto di approvare la proposta nella seduta odierna, assumendo l’impegno di formulare per l’esame in Consiglio un emendamento, finalizzato a chiarire meglio il destino del personale e dissipare le preoccupazioni delle famiglie coinvolte». Intervento condiviso da Pierluigi Caputo di Forza Azzurri, che ha ricordato come «a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa del Corap, le preminenti funzioni inerenti alla depurazione sono state attribuite alla Sorical, mentre la gestione delle aree industriali verrà affidata all’istituenda Agenzia, in entrambi i casi garantendo i livelli occupazionali». L’aspetto occupazionale comunque – si fa intendere da fonti della maggioranza – resta il nodo più delicato ancora da definire. Comunque in “Prima” si registra il voto all’unanimità a favore della proposta di legge che istituisce la nuova Agenzia (in sintesi Arsai). La prima Commissione inoltre ha anche approvato la proposta di legge a firma Filippo Mancuso (Lega)-Caputo che istituisce il Sistema statistico della Calabria (SiSCal), con lo stesso Caputo che si è rammaricato per l’assenza dalla seduta dei rappresentanti del Dipartimento Programmazione unitaria. (a. c.)

