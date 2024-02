Ussi: «Intitolare un’area dello stadio del Cosenza allo storico cronista Rai Vincenzo D’Atri»

la proposta

COSENZA Intitolare un’area dello stadio “Marulla” di Cosenza a Vincenzo D’Atri, storico cronista sportivo cosentino. E’ quanto propone, in una lettera, il consigliere nazionale dell’Ussi Antonio Lopez al presidente del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio. «Da operatore dell’informazione, inviato e capo servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, – scrive Lopez – da diversi anni impegnato a seguire anche le vicende del Cosenza Calcio da Lei presieduto, nella mia veste di consigliere nazionale dell’Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, in occasione delle celebrazioni per il 110′ anniversario dalla fondazione del club rossoblù, Le chiedo di prendere in considerazione l’idea di intitolare un’area dello stadio Marulla (potrebbe essere una parte della tribuna stampa o la stessa cabina destinata alla Rai) al compianto collega Vincenzo D’Atri, cantore per decenni della storia e della vita della squadra silana». Secondo Lopez, «sarebbe davvero un bel modo, da parte Sua, di ricordare un prestigioso giornalista che al Cosenza voleva molto bene e la cui passione trasmetteva attraverso i suoi servizi e i suoi racconti trasformati in due volumi debitamente illustrati e pubblicati negli anni scorsi».

