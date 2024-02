Incidente mortale sulla Ss 106, la vittima è il calciatore del San Luca Marco Pezzati

la tragedia

CATANZARO E’ il calciatore del San Luca Marco Pezzati, il 31 morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 nei pressi di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. Il veicolo si è ribaltato dopo l’uscita involontaria dalla carreggiata. Pezzati nell’ultima partita casalinga del campionato di serie D contro il Siracusa, non era sceso in campo a causa di una squalifica di tre giornate. La tragedia ha scosso l’intera comunità di San Luca e non solo. La Sangiovannese, ex società del calciatore, ha scritto una nota commossa. “La Asd Sangiovannese 1927 e il Comitato Biancoazzurro si stringono con il più profondo cordoglio e sostegno attorno ai familiari, amici e conoscenti di Marco Pezzati. Difensore centrale classe 93, 22 presenze con la maglia azzurra tra dicembre 2015 e novembre 2016. Marco era un giocatore del San Luca, società di serie D in provincia di Reggio, il tragico evento si è consumato questa notte Sulla statale 106 a Isca sullo Ionio”.

