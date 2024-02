Arsenale in un capannone nel Reggino, in manette un uomo

Il blitz

BOVA MARINA Deteneva un fucile a canne mozze senza matricola e un notevole quantitativo di munizioni senza avere alcuna autorizzazione. E senza neppure un regolare porto d’armi. Per questo i carabinieri della stazione di Bova Marina, supportati da unità dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno arrestato un uomo.

In particolare, i militari nel corso di controlli effettuati nella zona hanno rinvenuto all’interno di un capannone che si trovava nella cittadina reggina un fucile a canne mozze parallele senza matricola, ed un notevole munizionamento pari a quasi 150 cartucce costituite da cal. 12, cal. 22 l.r. e cal. 410 magnum. Il capannone era nella disponibilità dell’uomo che per questo è finito in manette.

