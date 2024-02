Gallo: «Nel tesseramento la provincia di Cosenza è ai vertici nazionali»

il congresso degli azzurri

ROMA Il congresso? «Un appuntamento importantissimo, è un momento che, dopo la morte di Silvio Berlusconi, qualcuno pensava non avremmo celebrato»: e invece Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, da Roma rilancia sulla centralità del partito e del fare politica insieme, ponendosi obiettivi anche ma essendo consapevoli della forza dei numeri.

«C’è stato un lungo periodo di preparazione sui territori, con un tesseramento che ha visto la provincia di Cosenza – che ho l’onore di guidare da segretario – ai vertici nazionali sia in percentuale che in numeri assoluti. Al nostro partito viene riconosciuto il ruolo di governo regionale e di responsabilità all’interno del governo nazionale, con il nostro leader Antonio Tajani vicepremier autorevole, credibile, serio e appassionato oltre che presente sui territori, capace di infondere coraggio e di sostenere gli iscritti a tutti i livelli. Questo è un primo risultato ma ce ne saranno tanti altri, a cominciare dalle Europee», dichiara Gallo al Corriere della Calabria.

Un immancabile riferimento alla carica di vicesegretario nazionale per Roberto Occhiuto dà l’opportunità di analizzare l’impatto del partito nell’area meridionale: «Forza Italia ha una importante presenza al Sud – commenta l’esponente azzurro –, ha tantissimi dirigenti di rilievo e qualità che hanno dimostrato di sapersi rappresentare anche in maniera diversa rispetto al passato, non è una classe dirigente che si piange addosso ma fattiva e appassionata che cerca di affrontare le problematiche quando è chiamata ad avere impegni di governo, e lo fa anche con concretezza. Tutto questo fa sì che FI al sud sia uno dei partiti di riferimento, cambiando anche le percentuali rispetto ai nostri alleati Lega e Fratelli d’Italia in altre regioni». (redazione@corrierecal.it)

