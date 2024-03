Dirigenti del Catanzaro fatti spostare per precauzione durante il derby, la segnalazione alla procura

il caso

CATANZARO Prima del derby giocato ieri allo stadio San Vito-Marulla tra Cosenza e Catanzaro, i dirigenti della societàdel Catanzaro, oggetto di accese contestazioni da parte dei tifosi di casa, hanno dovuto lasciare per precauzione il settore loro assegnato per assistere alla gara e sono stati accompagnati in un’altra area dello stadio.Secondo quanto si apprende, quanto avvenuto a danno della dirigenza del Catanzaro all’interno dell’impianto cosentino è stato segnalato alla procura federale.

