Migranti verso Reggio Calabria. Sea Watch 5: «Onde di 4 metri, serve un porto più vicino»

il fatto

REGGIO CALABRIA Settanta migranti che viaggiavano su due imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo centrale sono state soccorse la scorsa notte da Sea Watch 5. All’ong è stato assegnato Reggio Calabria come porto di sbarco. «Impiegheremo quattro giorni per raggiungerlo» – dicono dall’ong – spiegando che «in questo momento onde di 4 metri bloccano la rotta verso nord e non è sicuro proseguire». La nave umanitaria sta cercando riparo nei pressi di Lampedusa. «La nostra priorità è la sicurezza delle persone a bordo, chiediamo alle autorità di assegnarci un porto più vicino».

