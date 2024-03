Alessandro Astorino, un “umanista digitale” al servizio di informazione e ingegneria

il personaggio

«Da Coordinatore del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione, congiuntamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, abbiamo, fin dall’inizio del mio mandato, condiviso una visione improntata all’umanesimo digitale impegnandoci a valorizzare i temi etici legati alla progettazione digitale»: così Alessandro Astorino in un’intervista al periodico Fortune dedicata all’attività del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che «ha colto la rilevanza di un processo come quello della digitalizzazione ma anche le complessità che questa comporta, tentando fin da subito di valorizzare la figura dell’ingegnere dell’informazione. Da qui la scelta di costituire il C3I, ovvero il Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione, un vero e proprio gruppo di lavoro su temi cruciali, dalla PA digitale (un obiettivo Pnrr) in poi».

Dal 2021 è proprio Astorino, laurea a pieni voti in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria, a ricoprire il ruolo di coordinatore del C3I. Già consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Astorino ha maturato un’esperienza nei processi di innovazione digitale e anche nelle relazioni istituzionali. È il momento per confrontarsi su obiettivi raggiunti e prospettive.

«Abbiamo dato un’anima al C3I – dice Astorino -, valorizzando temi etico-deontologici, abbiamo profuso un impegno poderoso, anche attraverso gruppi di lavori, su settori quali sanità digitale, sicurezza cibernetica, industria 4.0, la PA digitale, il Pnrr e molto altro ancora. Temi che oggi sono all’ordine del giorno nell’agenda del Paese». E sul suo impegno all’interno del Comitato risponde: «In prima persona ho contribuito a tessere relazioni importanti con Ministeri, Consip, Agid e il Dipartimento per la Transizione Digitale affinché la categoria potesse dare il proprio contributo su temi strategici e ribadire il ruolo strategico dell’ingegnere dell’informazione. Risultati che abbiamo sempre riportato e condiviso con gli Ordini territoriali, perché sappiamo bene quanto sia importante coinvolgere e condividere certi cambiamenti anche sulle singole realtà territoriali».

Infine un obiettivo: «Prima di concludere il mio mandato vorrei presentare il premio di laurea sulla cyber dedicato alla memoria del Sen. Gen. Luigi Ramponi, padre della sicurezza cibernetica del nostro Paese.»