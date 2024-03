Crotone, Baldini: «A lungo andare il lavoro ci premierà»

calcio serie c

CROTONE Nonostante le due sconfitte consecutive dal suo approdo sulla panchina del Crotone, Silvio Baldini continua a credere in un finale di stagione positivo per la sua squadra. Alla vigilia della partita di domani contro il Messina (calcio d’inizio alle 18.30), il tecnico toscano si è mostrato ancora una volta fiducioso. «A lungo andare il lavoro viene fuori – ha affermato Baldini – e ci darà un premio perché i punti a disposizione sono ancora tanti, ci sono nove partite e la classifica è molto corta. La mia fiducia è che questa squadra capisca che nella difficoltà bisogna stare svegli e non addormentarci». Baldini ha ammesso che in vista dei tre turni di campionato ravvicinati schiererà una formazione diversa rispetto alla gara contro il Giugliano. «Abbiamo diversi problemini – ha dichiarato – con calciatori acciaccati, quindi è inutile rischiarli, ma questo non deve essere un alibi, possiamo fare ugualmente cose importanti». (redazione@corrierecal.it)

