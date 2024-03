Facebook e Instagram down: i social Meta non funzionano

il caso

Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscivano ad aprire il social. Quando provavano a entrare sul browser e sull’app non si caricava la schermata, appariva solo una pagina bianca vuota, priva di messaggi di errore o altri contenuti. Allo stato attuale, nel caso di Facebook, l’applicazione effettua il logout automatico dell’utente. Instagram, invece, ha problemi a caricare il feed, e le storie non vengono proprio visualizzate. Aggiorneremo via via l’articolo con le ultime novità. Fateci sapere nei commenti se avete problemi con Facebook e Instagram.