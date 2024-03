Pnrr, Fs accelera sull’Alta velocità. Salerno-Reggio Calabria tassello importante

l’infrastruttura

LAMEZIA TERME Il contatore della spesa del Pnrr in Calabria scorre a singhiozzo. Lo dice il segretario della Cgil calabrese, Angelo Sposato. Che da Lamezia Terme, in un evento alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, lancia l’allarme: «la spesa è lenta, su 12.5 miliardi di euro abbiamo messo a terra circa 200 milioni. Questo governo non sta aiutando le regioni del Mezzogiorno». Il messaggio è chiaro, occorre invertire la rotta. Nel corso della manifestazione, numerosi sono stati i riferimenti ai danari investiti nelle infrastrutture, con il solito refrain al veleno sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. «Con gli stessi soldi avremmo completato la Ss 106», dice ancora Sposato.

I numeri di Fs

Nei prossimi dieci anni, il piano industriale del gruppo Fs prevede 200 miliardi di euro di investimenti, di cui 180 per ferrovie e strade. Secondo l’ad Luigi Ferraris, «il 40% delle risorse del piano, cioè 80 su 200 miliardi, «sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud». Tuttavia, se il Ponte continua a divedere, Fs diffonde numeri incoraggianti sulla spesa dei fondi del Pnrr destinati al rafforzamento delle infrastrutture su ferro e su strada. «Sono 7,5 i miliardi di euro investiti a oggi, di cui 5,6 miliardi destinati all’alta velocità ferroviaria e i restanti 1,9 miliardi al potenziamento dell’infrastruttura e altri capitoli», come riporta il Sole 24 ore. La maggior parte degli investimenti messi a terra si riferiscono alla progettazione, all’avvio dei cantieri e nel cumulo di interventi un tassello importante è rappresentato dalla Salerno-Reggio Calabria che ridurrà a 4 ore il tempo di viaggio tra Roma e la città calabrese e potenzierà il traffico merci per il porto di Gioia Tauro. La nuova infrastruttura lunga 207 km consentirà di sviluppare nuovi traffici viaggiatori lungo l’asse nord-sud della penisola, a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia. Sulla linea, si legge ancora su Il Sole 24 ore, sono state avviate «la cantierizzazione, le attività propedeutiche e la costruzione degli imbocchi delle gallerie». La data di attivazione è fissata al 2026.

