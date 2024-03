Comi fa sorridere Baldini, Crotone corsaro a Messina

calcio serie c

MESSINA Dopo due sconfitte consecutive, il Crotone torna al successo nella gara infrasettimanale di campionato sul campo del Messina guidato da Giacomo Modica. Una vittoria sofferta quella ottenuta al “San Filippo-Franco Scoglio”, la prima di Silvio Baldini da quando siete sulla panchina pitagorica, arrivata al 79’ grazie a un guizzo di Comi. Tre punti che consentono ai rossoblù di allontanare la crisi e consolidare il sesto posto in classifica.

Pronti via e il Crotone protesta per un mancato rigore. Al 7’ Tribuzzi riceve sulla sinistra, si accentra e scarica il destro sul quale si immola Manetta ma l’esterno pitagorico recrimina per un fallo di mani. All’11 rispondo i padroni di casa con un destro di Ortisi dal limite sul quale Dini si distende e devia in angolo. AL 19’ il Messina batte un calcio piazzato, una sorta di corner corto, sul quale Rosafio prova direttamente la conclusione colpendo la parte superiore della traversa. Al 26’ D’Ursi serve Comi che arriva in spaccata e manda di poco fuori. Al 35’ ancora Comi va a segno ma l’arbitro annulla per la segnalazione di fuorigioco del suo assistente. Due minuti dopo Squali ad un passo dal gol con un colpo di testa di D’Ursi che sfiora la traversa. Il primo tempo termina qui. Al 51’ Rosafio, innescato da Emmausso in sospetta posizione di fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Dini che lo ipnotizza deviando in angolo. I sicialiani vanno a segno sugli sviluppi di un corner dalla destra ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 63’ pitagorici ad un passo dal vantaggio: Felippe innesca in profondità D’Ursi che va via sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia di destro con Fumagalli che respinge sui piedi di Giron che si ritrova però la palla sul destro e manda di poco al lato. Al 67’ ancora una chance per Comi, su invito dalla sinistra di Giron, con l’attaccante che anticipa tutti col sinistro sfiorando l’incrocio. Al 77’ tiro-cross di Tribuzzi dalla destra sul quale riesce ad intervenire Comi deviando verso la porta ma Fumagalli compie un ottimo intervento salvando il risultato. Al 79’ il Crotone segna. Cross dalla sinistra di Crialese e colpo vincente di Comi per il suo primo gol in rossoblù. All’86’ rosso diretto per Emmausso per fallo su Gigliotti. Nel finale il Crotone soffre ma dopo 6 minuti di recupero porta a casa una vittoria importante. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

Messina-Crotone 0-1

MESSINA: Fumagalli; Lia (43’st Scafetta), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna (45’st Civilleri), Franco (45’st Firenze); Rosafio (33’st Plescia), Emmausso, Ragusa (43’st Salvo); Zunno. A disp.: Di Bella, Zona, J. Fumagalli, Polito, Salvo, Civilleri, Giunta, Firenze, Scafetta, Cavallo, Luciani, Signorile. All. Modica

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Bruzzaniti (15’st Crialese), D’Ursi, Tribuzzi; Comi (37’st Vitale). A disp.: D’Alterio, Battistini, Bove, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Gomez, Kostadinov. All. Baldini

ARBITRO: Nicolini di Brescia

MARCATORI: 34’st Comi

NOTE: ammoniti: Zanellato (C), Emmausso (M), Loiacono (C), Gigliotti (C), Manetta (M). Espulso: 41’st Emmausso (M).