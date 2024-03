Rossella Sirianni nominata vicepresidente di Confindustria Cosenza

nuova carica

COSENZA E’ Rossella Sirianni la neo Vicepresidente di Confindustria Cosenza. E’ stata eletta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione convocato dal presidente Giovan Battista Perciaccante. Avvocato di Lamezia Terme, Rossella Sirianni è Responsabile per gli Affari Istituzionali dell’Enel per la regione Calabria. Alle congratulazioni formulate da parte di tutti i componenti del Direttivo, la vicepresidente ha risposto ringraziando per l’attestato di stima ricevuto “per un impegno che cercherò di onorare al meglio, forte di una lunga esperienza maturata nel sistema associativo”. La composizione del rinnovato Consiglio Generale di Via Tocci si arricchisce di altre significative esperienze. Il Presidente Perciaccante, infatti, nell’introdurre i lavori della riunione si è compiaciuto per l’elezione a presidenti regionali e provincialidi Cristina Gazzaruso della Sezione Turismo e di Rita Scalise della sezione Energia e Ambiente, di Giuseppe Galiano per Ance Cosenza e della riconferma di Massimo Fedele perla Sezione Cartaria, Editoria e Comunicazione, di Giuseppe Citrigno per la Sezione Cinema, Spettacolo e Intrattenimento e di Alfredo Fortunato, confermato alla guida della Sezione del Terziario Innovativo e Ict. Gli auguri di buon lavoro sono andati anche ai presidenti provinciali Marella Burza per le Industrie Varie, Rocco Carlomagno per la Metalmeccanica, Luigi Nola per l’Agroalimentare, Nicola Paldino per la Sezione Servizi alle Imprese, Gennaro Scura per Trasporti e Logistica, Serena Sposato per Materiali da Costruzioneed ai consiglieri eletti nelle diverse sezioni merceologiche di cui si compone la rappresentanza delle imprese aderenti al sistema Confindustria in Calabria: Alessandro Aquino, Adele Bonaro, Maurizio Caligiuri, Debora Carbone, Isabella Cicero, Flora Fabiano, Paolo Filice, Giorgio Franzese, Gianfederica Martino, Maria Grazia Minisci, Marco Orrico, Attilio Pellegrino e Pierluigi Schifino.

“Nelle prossime settimane – ha detto il presidente Perciaccante – procederemo ad insediare i rispettivi Consigli Direttivi della nostra Territoriale per meglio focalizzare esigenze, interessi ed obiettivi delle categorie rappresentate, potendo contare sull’apporto di idee e proposte offerto dai colleghi in maniera diretta e senza filtri. Siamo una bella squadra, affiatata, rappresentativa di significative esperienze aziendali e professionali. Mi aspetto un grande lavoro nell’interesse di tutte le aziende associate e del territorio”. In riferimento alle prossime attività il numero uno di Confindustria Cosenza ha anticipato che si sta lavorando per definire gli aspetti organizzativi degli appuntamenti dedicati alla promozione della cultura imprenditoriale sul territorio: Orientagiovani, Latuaideadimpresa ed il format dei Giovani Imprenditori “A carte scoperte”. “Abbiamo in calendario appuntamenti importanti su ricerca, sviluppo e innovazione, intelligenza artificiale, cyber sicurezza e industria 5.0 la cui filosofia è destinata a delineare una nuova era nell’ambito industriale, considerato l’obiettivo di riuscire a coniugare in maniera armonica, tecnologia e umanità. Ci aspettano settimane dense di impegni, siamo pronti a raccogliere queste nuove sfide per provare a proiettare verso il futuro le nostre imprese e l’economia del territorio”.