Caulonia, continuano le ricerche della 74enne Verka Stosic

il caso

LAMEZIA TERME Dal 18 ottobre dello scorso anno non si hanno più notizie di Verka Stosic, 74 anni, casalinga, residente da circa 40 anni a Caulonia Superiore, nella provincia di Reggio Calabria. Della sua scomparsa se ne sta occupando da tempo il noto programma Rai “Chi l’ha visto?”. Secondo quanto ricostruito, mercoledì 18 ottobre 2023, intorno alle 8 del mattino, “come di consueto il figlio le ha preparato la colazione e poi è andato a Reggio Calabria con la moglie per svolgere delle commissioni. Intorno alle 10 gli ha telefonato la zia, che vive al piano superiore, perché Vera non si trovava; l’aveva vista l’ultima volta alle 9:30 mentre accudiva le galline dietro casa. Si è allontanata a piedi, senza cellulare né documenti. Deve assumere farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà”.