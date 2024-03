A CHIARE LETTERE | La riforma del sottogoverno della Regione: fioccano agenzie (e dubbi) – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME La riforma degli enti di sottogoverno della Regione, in atto dall’inizio della legislatura targata Occhiuto e centrodestra, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Su impulso del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra – si evidenzia “A Chiare Lettere” – sta per nascere l’Agenzia per le aree industriali, che prenderà il posto del fallimentare Corap, in cantiere poi ci sono un’Agenzia per l’energia e un’Agenzia regionale per la digitalizzazione. Dall’inizio di questa legislatura regionale il “sottogoverno” della Regione è stato completamente rivoluzionato. Tante riforme da parte del centrodestra in quel settore della Regione chiamato a eseguire concretamente l’azione dell’amministrazione. Alcune di queste nuove società, agenzie, aziende stanno producendo dei risultati, a esempio la Sacal, altre ancora non sono ancora al top dell’efficienza, a esempio Azienda Zero. L’impressione è che dalle parti della Cittadella si sia messa troppa carne a cuocere. Si spera solo che non si bruci».

