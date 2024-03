‘Ndrangheta in Lombardia, sequestrati i terreni del «Mastro Generale» del clan a Buccinasco

l’operazione

MILANO I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia hanno proceduto all’esecuzione di sequestro, propedeutica alla confisca, di vari terreni nel comune di Buccinasco (Milano) di proprietà di Pasquale Zappia, 84 anni, originario di Platì, Reggio Calabria, noto come uno dei capi della ‘ndrangheta calabrese. L’operazione è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione distrettuale antimafia (Dda). I terreni sequestrati hanno un valore stimato di circa 500mila euro.

L’indagine

L’analisi degli investigatori ha permesso di evidenziare una sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e i beni posseduti da Zappia. In particolare il provvedimento riguarda terreni a Buccinasco per un valore di mezzo milione. Zappia nel 2009 era stato scelto, per i suoi trascorsi e la sua «fedeltà» all’organizzazione, come «Mastro Generale», ovvero l’affiliato che avrebbe dovuto aiutare la ricostruzione dell’organizzazione della ‘ndrangheta sul territorio milanese e lombardo dopo lo scontro che aveva portato all’assassinio di Novella, boss che pretendeva una maggiore autonomia dei clan della Lombardia rispetto alla regione madre della Calabria. «I beni acquisiti – sottolinea una nota dei carabinieri di Pavia – erano frutto di investimento di proventi tratti dalla commissione di delitti lucro-genetici e come, pertanto, fossero meritevoli di recupero da parte dello Stato attraverso l’applicazione del Codice Antimafia”. Pasquale Zappia è stato coinvolto nel 1993 nell’operazione “Nord-Sud” e successivamente condannato nel processo “Infinito”.