Votarono nell’anno della pandemia, proroga per diversi Comuni

il parere del viminale

ROMA Il mandato di alcuni sindaci italiani durerà sei mesi in più. E’ questo l’orientamento del Ministero dell’Interno in base alla risposta che il Viminale, tramite alcune prefetture, ha inviato ad alcuni Comuni che avevano interpellato il Ministero per conoscere la data in cui alle elezioni alla luce del fatto che le precedenti erano state condizionate dalla pandemia. Da Roma è arrivata la conferma che i Comuni che hanno eletto i propri sindaci a settembre 2020 non andranno al voto a settembre 2025 per il rinnovo: nel parere del Viminale si specifica che “il rinnovo degli organi di governo” per paesi e città che nel 2020 hanno votato a settembre “avverrà in occasione del turno ordinario annuale della primavera 2026”. Le amministrazioni in carica verranno prorogate per almeno sei mesi, il tempo per arrivare alla finestra naturale delle elezioni locali che è prevista dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno. Per quanto riguarda i Comuni che hanno votato a settembre 2020 la proroga di ulteriori sei mesi in Calabria potrebbe riguardare i Comuni di Reggio Calabria (sindaco Giuseppe Falcomatà), Crotone (sindaco Vincenzo Voce), San Giovanni in Fiore (sindaco Rosaria Succurro), Castrovillari (sindaco Domenico Lo Polito), Taurianova (sindaco Roy Biasi), Cirò Marina (sindaco Sergio Ferrari).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato