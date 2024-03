È morto Pino Faggio, indossò la maglia del Cosenza dal 1965 al 1971

la scomparsa

COSENZA E’ morto l’ex difensore del Cosenza Pino Faggio. Nato a reggio Calabria il 20 marzo del 1942, indossò la casacca rossoblù in serie C dal 1965 al 1971 sotto la guida di presidenti storici del club come Biagio Lecce, Francesco Guido, Francesco Coscarella e Giuseppe Carci. Nella sua carriera Faggio ha giocato anche con l’Inter in A, l’Alessandria in B, la Civitanovese, il Castrovillari e il Polistena. Il Cosenza calcio, attraverso i suoi profili social, ha espresso «profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Faggio. Ex calciatore che ha vestito la maglia rossoblù dal 1965 al 1971, collezionando 113 presenze. Ai familiari di “Pino” Faggio giungano le nostre più sentite condoglianze». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato