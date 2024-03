Emissioni, Confagricoltura: «Non equiparare le aziende agricole alle industrie»

la protesta

STRASBURGO Confagricoltura partecipa alla manifestazione pacifica, organizzata dal Copa-Cogeca, in corso davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Il presidio, animato da bandiere colorate, tra le quali spiccano quelle verdi della Confederazione italiana, intende esternare il proprio disaccordo verso alcune delle votazioni che si stanno svolgendo, in sessione plenaria, al Palazzo d’Europa. In particolare, quella sulle emissioni industriali (IED – industrial emission directive). Confagricoltura, insieme al Copa-Cogeca, contesta l’inserimento dell’agricoltura tra i settori industriali e l’abbassamento delle soglie per l’applicazione dell’AIA (autorizzazione di impatto ambientale) per le aziende avicole e suinicole. «Chiediamo di mantenere lo status quo. Se oggi passeranno le misure proposte dopo il voto del trilogo, ancora una volta verrà richiesto al settore primario uno sforzo non commisurato per raggiungere obiettivi di tutela ambientale non in linea con la salvaguardia della produttività delle nostre imprese» commenta Cristina Tinelli, Direttrice Relazioni UE e internazionali di Confagricoltura. A rappresentare la Confederazione alla manifestazione, sono presenti anche Rudy Milani, FNP suini Confagricoltura e Simone Menesello, FNP avicunicola Confagricoltura.