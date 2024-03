Protesta dei produttori di bergamotto davanti al Consiglio regionale: «Perché stop su Igp?»

il si-in

REGGIO CALABRIA Una cinquantina di produttori agricoli, coltivatori di bergamotto, hanno inscenato un sit-in davanti all’ingresso del Consiglio regionale. I manifestanti hanno chiesto un incontro all’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo dopo la decisione della Giunta regionale di non dare seguito al parere del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare che si è espresso favorevolmente al riconoscimento del marchio Igp per il bergamotto di Reggio Calabria. Gli organizzatori del sit-in sono tutti componenti del comitato per l’Igp e protestano contro quella che definiscono una assurdità nel comportamento della Regione. «Due anni e mezzo fa – spiega Giuseppe Falcone, a nome del Comitato spontaneo bergamotticoltori reggini – quando è iniziato l’iter per il riconoscimento del marchio Igp, la Regione aveva dato parere positivo. Con l’approvazione del disciplinare da parte del Ministero, la Regione ha deciso di non procedere con l’audizione pubblica, con produttori, trasformatori e portatori di interesse che avrebbe dovuto sancire e fare proprio il riconoscimento così come regolato in ambito ministeriale, e si è orientata per il riconoscimento del marchio Dop». «Questo significa – sostiene Falcone – buttare all’aria anni di lavoro e riaprire un lungo iter sul quale non siamo assolutamente d’accordo. Abbiamo così annunciato questo picchetto di protesta e abbiamo chiesto un incontro all’assessore Gallo, ed al presidente Occhiuto, per sapere i motivi di questa decisione». (Ansa)