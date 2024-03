Sanità, riconoscimento per due “eccellenze” cosentine ora al servizio della Regione Lazio

le designazioni

COSENZA Due manager cosentini al servizio della Regione Lazio. L’amministrazione guidata dal presidente Rocca ha infatti nominato Francesco Amato, già dirigente dell’Annunziata di Cosenza, come commissario straordinario dell’Asl di Roma 2, la più grande del Lazio, e il presidente emerito della Corte d’appello di Catanzaro, Domenico Introcaso (nella foto), commissario straordinario dell’istituto regionale di studi giuridici “Jemolo”. Amato, uno dei massimi esperti di terapia del dolore, è stato direttore sanitario dell’Annunziata di Cosenza e attualmente è direttore del dipartimento Oncologia e ad interim anche direttore del Dea dell’ospedale hub cosentino, inoltre in passato è stato gia consulente per la Regione Lazio, consulente di Agenas e componente il tavolo tecnico ministeriale per la ricerca genomica.

