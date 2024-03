Smaltivano illecitamente i rifiuti, due reggini denunciati

il controllo

REGGIO CALABRIA I Carabinieri della Stazione di Gallina, hanno denunciato un 40enne ed un 65enne sorpresi a smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiale inerte, incuranti dei danni che stavano arrecando all’ambiente. Nella circostanza, i militari hanno sorpreso i due uomini a bordo di un escavatore intenti ad effettuare delle operazioni di sbancamento e livellamento di un terreno privato, sito in località Maldariti, al fine di sotterrare e smaltire un ingente quantitativo di rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione. All’esito dell’intervento, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i due uomini per i reati di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione e hanno sequestrato l’area interessata ed il veicolo utilizzato per l’illecito scopo.