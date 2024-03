A CHIARE LETTERE | Le elezioni, il “fuori sacco” e gli orticelli della politica calabrese

IL FORMAT

LAMEZIA TERME L’attualità politica, con il clima delle elezioni europee e amministrative che sta sempre più prendendo piede, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «In Consiglio regionale, come si è potuto capire dai numerosi capannelli nell’ultima seduta, si respira già forte il clima elettorale, un clima elettorale – si evidenzia “A Chiare Lettere” – ancora chiaramente evidente nella configurazione dell’ordine del giorno dello stesso consiglio regionale. Nell’ultima seduta erano 10 all’inizio i punti, poi con i “fuori sacco”, con l’inserimento all’ultimo minuto di nuove pratiche, sono quasi raddoppiati. Alcuni di questi provvedimenti avevano un chiaro sapore elettorale. Per carità, tutto legittimo, è una liturgia della politica che non nasce certo oggi. Tuttavia l’invito alla politica regionale è quello di pensare, per una volta, alle priorità e agli interessi della Calabria più che a coltivare orticelli individuali più o meno legittimi».

