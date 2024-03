A Vibo un convegno sulla prevenzione e il trattamento del tumore al colon retto – FOTO

L’evento

VIBO VALENTIA Si è svolto stamattina presso la sala Antonino Murmura, nella sede della Camera di commercio vibonese, il convegno “E sono mille” dedicato al raggiungimento dei mille interventi laparoscopici di chirurgia colorettale del dottor Vincenzo James Greco, primario di chirurgia alla Casa di cura “Villa dei Gerani” di Vibo Valentia. All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Prestia e dal professore Agostino Scozzaro, hanno partecipato il professore Antonino De Lorenzo, direttore della Scuola di specializzazione in Scienze dell’alimentazione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, l’ex viceministro della sanità Pierpaolo Sileri, attuale direttore dell’Unità di chirurgia al San Raffaele di Milano e il dottor Gianfranco Filippelli, nominato da Occhiuto come coordinatore della rete oncologica regionale. A portare i saluti istituzionali la deputata Simona Loizzo, la sindaca Maria Limardo, Giovanni Milito della Società italiana chirurgia colorettale, il presidente dell’Ordine dei medici Antonio Maglia, Carlo Talarico dell’Associazione calabrese scienze chirurgiche e il commissario dell’Asp di Vibo Antonio Battistini. Nel corso dell’incontro è stata consegnata da parte del titolare della clinica Antonino La Gamba una targa celebrativa al professore Greco.







Una targa celebrativa al dottor Greco

«Una premiazione al dottor Greco, ma anche un risultato per tutto il nostro territorio». Mostra la sua soddisfazione il titolare della Villa dei Gerani Antonino La Gamba. «Vibo ha bisogno di una sanità di buona qualità, noi lo abbiamo dimostrato insieme alla sanità pubblica». Un risultato in controtendenza rispetto ai drammatici dati riguardo la migrazione sanitaria. «Il nostro dato dimostra che negli ultimi anni siamo riusciti a fermare la gente per patologia importanti nella nostra provincia. Il raggiungimento di mille casi significa che siamo stati molto attenti. La nostra è una equipe che lavora con passione e capacità». All’incontro avrebbe dovuto partecipare anche il governatore Roberto Occhiuto, che ha comunque mandato un messaggio tramite il subcommissario Iole Fantozzi: «Un traguardo prestigioso – ha detto Occhiuto – e di grande valore. Greco e la sua squadra dimostrano che nonostante le tante difficoltà ci siano eccellenze anche nel nostro territorio». Paroli condivise dalla deputata Loizzo che ha sottolineato l’impegno del governo per la sanità, dagli investimenti per le strutture al potenziamento della rete oncologica.

Greco: «Un’equipe di professionisti»

Dal professore Greco ringraziamenti particolari alla sua «equipe, che ha grande esperienza nella gestione pre e post-operatoria di questa patologia. Oggi abbiamo mostrato un po’ le novità del trattamento del cancro colorettale, dalla prevenzione e diagnosi all’intervento chirurgico». Ma anche «tutto ciò che gira intorno alla chirurgia come satellite come l’integrazione fra oncologia, radioterapia, genetica e chirurgo». Un insieme di competenze dalle quali si forma una squadra «multidisciplinare dalla quale viene fuori il trattamento definitivo, che sia chirurgico o chemioterapico. Il paziente si trova inglobato in una rete di professionisti che lo conducono sulla via per risolvere il problema del cancro colorettale». Un traguardo, quello raggiunto dal dottor Greco, arrivato nonostante le difficoltà strutturali e sanitarie della Calabria. «Combattiamo giornalmente con questo tipo di difficoltà» afferma ai microfoni. «I nostri punti di forza sono la rapidità con la quale studiamo il paziente, grazie anche al nostro Istituto di anatomia patologica che ci fornisce rapidamente i dati e che ci consentono di battere sul tempo il tumore».





Sileri: «Importante la prevenzione»

Ospite dal San Raffaele di Milano, dove è a capo dell’unità di Chirurgia e professore ordinario, l’ex viceministro della sanità Pierpaolo Sileri. «Marzo è il mese della prevenzione del tumore al colon retto, quindi è importante fare rete, prevenzione e comunicazione. È importante far conoscere la malattia, come si può evitare e come si può curare». A partire dalla nutrizione, di cui ha parlato in apertura il professore De Lorenzo evidenziando i rischi dovuti ad un’alimentazione sbagliata, ai cibi ultraprocessati e all’obesità. «Dobbiamo fare rete tra noi professionisti creando prevenzione e multidisciplinarità. Questo consente oggi alti tassi di guarigione nel caso sfortunato di avere un tumore del colon» ha detto Sileri, che nel corso del suo intervento ha elencato le novità tecnologiche nella formazione dei sanitari. Dalla realtà virtuale al manichino con intelligenza artificiale capace anche di sanguinare: una sanità al passo coi tempi. (Ma.Ru.)