Indian Wells, si arresta l’imbattibilità di Sinner: Alcaraz in finale

Tennis

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nella semifinale di Indian Wells interrompendo così la sua serie positiva di vittorie da inizio anno. Lo spagnolo dopo aver ceduto il primo set 6-1, ha dominato nel secondo set 6-3 e nel terzo 6-2. La striscia di successi consecutivi dell’azzurro si ferma a 16 vittorie da inizio anno, 19 dal trionfo in Coppa Davis. Sinner fallisce il suo tentativo di sorpassare Alcaraz e conquistare il secondo posto nella classifica Atp dietro Novak Djokovic. Lo spagnolo accede alla finale del Masters 1000 californiano dove difenderà il titolo conquistato l’anno scorso dall’assalto di Daniil Medvedev, vittorioso su Tommy Paul, sempre in tre set, con il punteggio di 1-6, 7-6 (7/3), 6-2.



Il commento di Alcaraz

La vittoria, solida e convincente, di Alcaraz è arrivata dopo una considerevole interruzione per pioggia di tre ore all’inizio del primo set. «Sono rimasto forte mentalmente, il che è molto importante per superare questo tipo di match, soprattutto contro qualcuno che sta giocando un tennis incredibile», ha detto Alcaraz. “Le partite con Jannik sono sempre speciali», ha sottolineato. «Sappiamo di dover giocare al nostro massimo livello per vincere». Alcaraz avrà la possibilità di diventare il primo tennista a conservare la corona nel deserto californiano da quando Novak Djokovic infilò il filotto di vittorie consecutive tra il 2014 e il 2016.

L’analisi di Sinner



Jannik Sinner, sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells, ha detto di non essere troppo preoccupato per la fine di una striscia di vittorie che durava dall’anno scorso. «Non ci penso più di tanto», ha detto il 22enne. «Sono stato positivo durante tutta questa striscia di vittorie, positivo anche adesso, perché ho perso in semifinale a Indian Wells, che è comunque un ottimo risultato. Ora il prossimo torneo è Miami e sono già concentrato sul fare bene lì. Sicuramente è dura che debba finire così, perché per me questo è un posto davvero speciale in cui giocare, ma mi sento grato per quello che sto facendo».

«Quando si gioca contro di lui si rimane sempre impressionati», ha detto il tennista azzurro. «Si muove molto, molto velocemente, come sappiamo. Soprattutto su questo campo, dove la palla rimbalza molto in alto, non è facile giocare contro di lui, perché può giocare con molto spin. Ma quello che mi è mancato oggi è che sono stato troppo prevedibile in alcuni punti».

