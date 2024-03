Azione, Mara Carfagna “battezza” il primo congresso cittadino a Lamezia Terme

l’appuntamento

LAMEZIA TERME È atteso per il prossimo 5 aprile il primo congresso cittadino di Azione a Lamezia Terme. L’appuntamento è fissato per le ore 15 al Savant Hotel di via Capitano Manfredi, 8. Lo fa sapere, in una nota, il Coordinamento cittadino di Azione che si sta occupando di organizzare l’evento. A “battezzarlo” ci saranno: la Presidente nazionale del partito, on. Le Mara Carfagna, il Segretario e il Presidente regionali, on. Le Francesco De Nisi e on. Le Giuseppe Graziano, oltre al Segretario provinciale di Catanzaro, Roberto Guerriero. Nell’invitare tutte le altre forze politiche e i cittadini, il Coordinamento di Azione Lamezia sottolinea come «ci sarà sempre la massima apertura per chi ritiene che la Città abbia bisogno di un confronto politico serio sui temi fondamentali e le cose concrete che attanagliano la Città e rispetto alle quali i cittadini aspettano risposte urgenti. L’augurio è che questo progetto politico sia compreso e accolto e possa rappresentare l’opportunità di aprire una fase diversa, fuori da schemi stereotipati dagli esiti già individuati e che sono lontani dalla politica intesa come servizio e missione. Una fase caratterizzata da proposte, dialogo sano, comunità pensanti e operanti, amore per la propria terra e per la propria Città». Per questa ragione Azione di Lamezia Terme, concludendo, ribadisce l’invito a «tutte le forze politiche ed agli amministratori della Città a partecipare alla nostra festa democratica che siamo certi sarà l’avvio di momenti di costruzione nel bene della Città».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato