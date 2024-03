Catanzaro, Ambrosino e D’Andrea pronti a scendere in campo con le Nazionali Under 21 e 20

talenti

CATANZARO Due giovanissimi talenti del Catanzaro sono pronti a scendere in campo con le rispettive maglie delle Nazionali Under 20 e 21 per gli impegni di “Elite League” e qualificazioni a Euro 2025. Stiamo parlando di Luca D’Andrea e Giuseppe Ambrosino. Il primo è stato convocato dal ct Alberto Bollini per l’impegno dell’Under 20 del prossimo 21 marzo alle 18 in Romania. Dopo le prime cinque partite, l’Italia è in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni avrà la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. Ambrosino è stato convocato invece da Carmine Nunziata per le sfide di qualificazione dell’Under 21 in programma venerdì 22 al “Manuzzi” di Cesena contro la Lettonia e martedì 26 al “Mazza” di Ferrara contro la Turchia. Per il club giallorosso l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro che il tecnico Vincenzo Vivarini sta svolgendo con i giovani. Sia D’Andrea che Ambrosino sono da tempo due pedine importanti della rosa giallorossa. (redazione@corrierecal.it)

