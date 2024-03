Giovani calabresi morti nel Tarantino in un incidente, sequestrate le auto coinvolte

la tragedia

TARANTO La procura di Taranto ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 100 nel territorio di Mottola (Taranto), verso Gioia del Colle (Bari), in cui sono morte tre persone. Si tratta di Antonio Panzitta di 31 anni, Marcella Risoli di 26 anni e la 23enne Silvia Scardamaglia, che viaggiavano su una Peugeot 108 scontratasi frontalmente con una Bmw X1 con a bordo una coppia con un bambino, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Le tre vittime, originarie delle province di Cosenza e Vibo Valentia, rientravano in Calabria dopo aver partecipato a un raduno di cosplay allo Zoosafari di Fasano (Brindisi). Non è escluso che la magistratura possa disporre l’autopsia sui corpi delle vittime. I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Massafra.

Il cordoglio di Tucci

Esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci. La vittima più giovane è la figlia di un’attivista vibonese del M5S. «Il tragico incidente stradale che si è verificato ieri in Puglia, in provincia di Taranto, ci tocca da vicino. A perdere la vita tre giovani calabresi Silvia Scardamaglia, 23 anni di Vibo Valentia, Marcella Risoli, 26 anni della Sibaritide e Antonio Panzitta, 31 anni di Joppolo. Siamo sconcertati per quanto successo. Alla famiglia della povera Silvia, Aiello-Scardamaglia, e ai familiari delle altre vittime, giungano le nostre più sentite condoglianze. Affranti ci uniamo in preghiera al loro dolore».

