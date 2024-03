Scontri dopo Cosenza-Catanzaro, emessi Daspo per 52 anni per i tifosi giallorossi

11 provvedimenti

COSENZA In relazione ai fatti accaduti a seguito dell’incontro di calcio Cosenza- Catanzaro del 3 marzo 2024 presso lo stadio “San Vito-Marulla” (qui la notizia e il video), personale della questura di Cosenza, diretto dal questore Giuseppe Cannizzaro, e in particolare della Divisione di Polizia Anticrimine, in collaborazione con la Digos e la Polizia Scientifica, sta continuando a svolgere l’attività info-investigativa volta al riconoscimento degli autori dei disordini, attraverso la visione delle immagini dei filmati acquisiti dal locale Gabinetto della Polizia Scientifica. A tal proposito, il questore ha emesso 11 provvedimenti Daspo nei confronti di appartenenti alla tifoseria catanzarese per un totale di 52 anni, i quali in quell’occasione avevano creato turbative all’ordine e la sicurezza pubblica. Continuano intanto l’attività d’indagine e quella di natura amministrativa.